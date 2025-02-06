Yangına kahvaltı sofrasında yakalandılar! Yer: Antalya

Yangın sonrası ev bu hale döndü (İHA)



Sobadan çıkan yangında o sırada evde bulunan 3 kişi, komşularının yardımı ile evden çıkarıldı. Çıkan yangında ev sahibi Ayşe Kaplan dumandan etkilendi. Kaplan'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, tedavi için ambulans ile Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olaya ilk müdahaleyi yapan Ali Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evdeki dumanları fark edince ilk müdahaleyi biz yaptık. Yoğun dumandan dolayı itfaiyeye haber verdik. İtfaiye zamanında geldi ve müdahale etti. Ekiplere teşekkür ederiz. Yangının bildiğim kadarıyla evdeki sobadan çıktığını öğrendim. Evde 3 kişi yaşıyor. Onları evden çıkardık. İkisi yaşlı biri genç. Sadece 1 kişi dumandan etkilendi tansiyon problemi de varmış. Sağlık ekipleri müdahale etti. O anda biz gaz maskesi taktığımız halde dumandan odaya giremedik." dedi.



Yangında evin bir odasında bulunan eşyalar tamamen yanarak maddi zarar meydana geldi.



Yangının ev sakinlerinin evde kahvaltı yaptıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.

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