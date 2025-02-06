06 Şubat 2025, Perşembe
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Antalya'da 177 kilogram siyanür ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 11:32 Güncelleme: 06.02.2025 11:42
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Antalya’da 177 kilogram siyanür ele geçirildi

Antalya'da polisin bir işyeride yaptığı aramada 177 kilogram siyanür maddesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet müdürlüğü KOM ekipleri tarafından il genelinde "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirildi.

177 KİLOGRAM SİYANÜR ELE GEÇİRİLDİ

Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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