3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, felaketin 2'nci yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş (65), "Bu acı hiç dinmiyor. Apartman ilk saniyelerde çöktü. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. Felaketin 2'nci yıl dönümünde kentin mezarlıklarında yoğunluk oluştu. Yakınlarını kaybedenler, ziyaret ettikleri kabirlerde gözyaşı döktü. Sevdikleri için dua eden yakınları, mezarların bakımlarını da yaptı.