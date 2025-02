3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi!

Atrak Kaleş, ʺAcımız çok büyük, dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi? Çöktüʺ ifadelerini kullandı. (İHA)

"HER YERDEN SESLER GELİYORDU"

Mustafa Bolat da depremde kayınpederinin yaşadığı apartmanın yıkıldığını belirterek, "Deprem haberini alır almaz enkaza koştum. Arama çalışmalarına katıldım. Çok kötü bir gündü. Kimisi yanarak kimisi sıkışarak can verdi. Her yerden sesler, bağırışlar geliyordu, yardım istiyorlardı. O streste hiç yorgunluk hissetmedim. Duvarları kaldırdığımda ne yazık ki kayınvalidem ile kayınbiraderimin cansız bedenini çıkardım. Kayınpederim ile baldızım sağdı. Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.