06 Şubat 2025, Perşembe
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3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 12:27 Güncelleme: 06.02.2025 12:35
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3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi!

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, Atrak Kaleş isimli vatandaş enkazda kaybettiği gelini ve 3 torununu mezarları başında andı. Kaleş, gözyaşı dökerken 'Bu acı hiç dinmiyor. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık.' dedi. Acılı kadın ayrıca '1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?' diye isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, felaketin 2'nci yıl dönümünde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş (65), "Bu acı hiç dinmiyor. Apartman ilk saniyelerde çöktü. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. Felaketin 2'nci yıl dönümünde kentin mezarlıklarında yoğunluk oluştu. Yakınlarını kaybedenler, ziyaret ettikleri kabirlerde gözyaşı döktü. Sevdikleri için dua eden yakınları, mezarların bakımlarını da yaptı.

Acılı kadın torunlarının mezarı başında gözyaşı döktü (İHA)Acılı kadın torunlarının mezarı başında gözyaşı döktü (İHA)

"PERİŞAN HALDEYİZ"
Antakya ilçesinde gelini Nurşen (44) ile torunları Fatih (20), Enes (16) ve Melek Kaleş'i (5) kaybeden Atrak Kaleş, büyük acılar yaşadıklarını söyledi. Kaleş, "Bu acı hiç dinmiyor. Apartman ilk saniyelerde çöktü. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık. Ölü gibi yaşıyoruz bu dünyada. Artık hayat kalmadı. Evler gitti, ailemiz gitti. Perişan haldeyiz. Hiç aklımızdan gitmiyorlar. Allah'a isyan etmiyoruz ama acımız çok büyük." dedi.

Atrak Kaleş, ʺAcımız çok büyük, dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi? Çöktüʺ ifadelerini kullandı. (İHA)Atrak Kaleş, ʺAcımız çok büyük, dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi? Çöktüʺ ifadelerini kullandı. (İHA)

"HER YERDEN SESLER GELİYORDU"
Mustafa Bolat da depremde kayınpederinin yaşadığı apartmanın yıkıldığını belirterek, "Deprem haberini alır almaz enkaza koştum. Arama çalışmalarına katıldım. Çok kötü bir gündü. Kimisi yanarak kimisi sıkışarak can verdi. Her yerden sesler, bağırışlar geliyordu, yardım istiyorlardı. O streste hiç yorgunluk hissetmedim. Duvarları kaldırdığımda ne yazık ki kayınvalidem ile kayınbiraderimin cansız bedenini çıkardım. Kayınpederim ile baldızım sağdı. Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.

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3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi! 3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi! 3 torunun mezarında isyan etti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi!
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