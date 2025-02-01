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Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.02.2025 01:44 Güncelleme: 01.02.2025 01:45
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Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti. Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi 15 kişi ise gözaltına alındı

Kavga, akşam saatlerinde Güney Mahallesi'ndeki Siverek Adliye binası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yığınot Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.İ. adliyeye sevk edilirken, kavga eden iki aile fertleri de şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Adliye bahçesinde karşılaşan aileler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3'Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI
İhbar üzerine adliyeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga! Çok sayıda yaralı var Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga! Çok sayıda yaralı var Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga! Çok sayıda yaralı var
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