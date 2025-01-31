"Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alınmıştı! Çiğdem Bayraktar Ör'e tutuklama talebi
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ör, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
"CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN TUTUKLAMA TALEBİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.