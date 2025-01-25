Ümraniye’de devrilen servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı

Şile Yolu Tepeüstü kavşağında 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.