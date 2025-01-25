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Bursa'da oto galerinin park alanındaki yangında 13 araç hasar gördü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 08:32
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Bursa’da oto galerinin park alanındaki yangında 13 araç hasar gördü

Bursa'da oto galeriye ait park alanında çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sabotaj ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Yangın saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir oto galeri işletmesinin park alanında çıktı. Galerinin park alanındaki araçların bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın yan tarafta bulunan oto tamirhanesine de sıçradı. Yaklaşık 10 itfaiye aracı, 1 tanker ve 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 10 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında 3 araçta da hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, sabotaj ihtimalini üzerinde dururken, çok yönlü soruşturma başlattı.

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