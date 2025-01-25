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Bolu Dağı'nda mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 09:02
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Bolu Dağı’nda mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Ukrayna'dan Irak'a mangal kömürü taşıyan Zafer Polat yönetimindeki 27 AFE 693 plakalı TIR'ın dorse bağlantı kabloları bilinmeyen nedenle tutuştu. Sürücü Zafer Polat, araçtan çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesindeki mangal kömürlerine yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOYOLUN ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yangının söndürülmesinin ardından yolda ulaşım tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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Bolu Dağı’nda mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı Bolu Dağı’nda mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı Bolu Dağı’nda mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı
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