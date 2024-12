Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Özel ödüller geceye damga vurdu (A Haber arşiv)

ÖZEL ÖDÜLLER GECEYE DAMGA VURDU

"Özel Ödüller" kategorisinde ise "Jüri Özel Ödülü" Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki "Squashed" ile Mert Erez yönetmenliğindeki "The Contact" adlı filmlere verildi.

2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü" ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan'ın yaptığı "Yavuz" adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.

ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ

Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika

Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud

Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya

Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya



Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin

Belgesel İkincisi: "Bir Sinefilin Dramı", Özgür Nuri Çiçek - Türkiye

Belgesel Üçüncüsü: "Burning Heroes", Mateusz Misiarz - Almanya

Belgesel Mansiyon: "Remembering The Future", Havvanur Korkut – Birleşik Krallık

Animasyon Birincisi: "My Father's Car", Cerine Raouraoua - Fransa

Animasyon İkincisi: "REC", Fedor Maric – Bosna Hersek

Animasyon Üçüncüsü: "Sema ve Kara", Lal Okyar – Türkiye

Animasyon Mansiyon: "Surfeit", Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç - Türkiye

Yapay Zeka Birincisi: "White Dove", Berkay Ellek - Türkiye

Yapay Zeka İkincisi: "At The Mountains of Madness", Buğra Mert Alkayalar - Türkiye

Yapay Zeka Üçüncüsü: "Divine Love", Mert Can Altun - Türkiye

Yapay Zeka Mansiyon: "In Pursuit of Blue", Nihat Vuran - Türkiye

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Yavuz", Dilara Kuyanç, Emirhan Özcan - Türkiye

Jüri Özel Ödülü: "Squashed", Hazal Beril Cam - Türkiye

"The Contact", Mert Erez - Türkiye