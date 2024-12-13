Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Festivalde 4 kategoride 19 filme ödül verildi (A Haber arşiv)

GENÇLERİMİZİ REKABETİN YOĞUN OLDUĞU SİNEMA SEKTÖRÜNE HAZIRLAMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise genç sinemacılara özel olarak seslenerek; "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gençlerimize en iyi eğitimi sunmanın yanı sıra onları rekabetin yoğun olduğu sinema sektörüne hazırlamayı hedeflemekteyiz. Film akademisi niteliği taşıyan Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin, sinema endüstrisinin dinamik geleceğine katkı sağlayacak çeşitli atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri ile uluslararası platformda daha da tanınır hale geleceğine inanmaktayım" dedi.

4 KATEGORİDE 19 FİLME ÖDÜL

Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca", "Belgesel", "Animasyon" ve "Yapay Zeka" kategorilerinde 19 film ödüle layık görüldü.

IX. Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca" kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar'ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, "Yapay Zeka" kategorisinde birincilik ödülünü "White Dove" filmi ile yönetmen Berkay Ellek aldı.

Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban alırken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father's Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua aldı.