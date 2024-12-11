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Muş'ta öğretmen servisi kaza yaptı: 9 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 15:53 Güncelleme: 11.12.2024 16:06
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Muş’ta öğretmen servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 8 öğretmen yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Malazgirt-Ahlak kara yolunda meydana geldi.

Malazgirt'ten aldığı öğretmenleri Tatargazi köyüne götüren Medeni Ağalar, kullandığı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

9 KİŞİ YARALANDI

Minibüs, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 8 öğretmen ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

YOĞUN SİS VE BUZLANMA KAZAYI GETİRDİ

Yoğun sis ve yolda oluşan buzlanmadan kaynaklanan kazada yaralanan şoför ve öğretmenleri, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu

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