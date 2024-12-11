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Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 09:49
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Bolu Dağı’nda sağanak yağış etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gece başlayan hafif sağanak, sabah D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmak, Karanlıkdere ile Seymenler, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde yoğunluğunu artırdı.

Sağanak nedeniyle yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu kent merkezinde de sağanak görüldü.

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