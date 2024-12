Kars’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Kars istikametinden Digor ilçesine doğru giden D.Y'nin kullandığı 29 DC 939 plakalı hafif ticari araç, TOKİ bölgesinde ana yola çıkan H.E yönetimindeki 33 KY 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü H.E ile aracında bulunan B.Y, C.Y ve 3 yaşındaki H.Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.