Tokat'ta taş ocağında yangın
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Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre ilçe sınırları içerisinde özel bir taş ocağında mazot depolanan bir tankta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın tankın çevresindeki araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangına, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.