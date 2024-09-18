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Misafirliğe gittiği evi soydu! Akılalmaz hırsızlık

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:56 Güncelleme: 18.09.2024 12:33
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Misafirliğe gittiği evi soydu! Akılalmaz hırsızlık

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın evine aldığı misafiri tarafından soyuldu. Eve misafirliğe gelen kadın, önce ev sahibine bıçakla saldırırken; ardından evde bulunan altınları çalıp kaçtı.

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