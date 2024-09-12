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Uzay Komutanlığı nedir, ne iş yapar? Uzay Komutanlığı ne zaman kurulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:20
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Uzay Komutanlığı nedir, ne iş yapar? Uzay Komutanlığı ne zaman kurulacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini artırmak amacıyla Hava Kuvvetleri bünyesinde Uzay Komutanlığı’nın kurulduğunu duyurdu. Bu yeni komutanlık, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmek ve ulusal güvenliği sağlamak için stratejik çalışmalar yürütecek. Uzay Komutanlığı’nın kurulma süreci devam ederken, ülkemizin güvenliği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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