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Adıyaman'daki kentsel dönüşüm alanında 4. etaba geçildi

İHA
Giriş: 18.07.2024 13:14
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Depremin ağır hasara neden olduğu Adıyaman'da afet konutları tüm hızıyla sürerken, Mara ve Musalla Mahallelerindeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni bir etaba geçildi.

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