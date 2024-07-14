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TEM'de gaz yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:34 Güncelleme: 14.07.2024 12:22
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TEM’de gaz yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Çatalca'da gaz yüklü bir tanker TEM Otoyolu'nda devrildi. Kaza sonucu TEM, İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

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