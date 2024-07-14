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Kazdağı ormanları jandarmaya emanet

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:59 Güncelleme: 14.07.2024 11:59
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Balıkesir'de orman yangınları için alınan önlemler artırıldı. Kazdağları'nda ve ormanlık alanlarda jandarma komando, asayiş timleri, atlı devriyeler, TOMA'lar ve İHA'lar görev yapıyor. 7/24 esasıyla görev yapan timler oluşabilecek bir olumsuzluğu anında bildirerek müdahale edecek.

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