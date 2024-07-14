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Araç kiralarken mağdur olmamak için uzmanlardan uyarı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:08
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Yaz sezonuyla birlikte birçok sektörde olduğu gibi 'rent a car' sektöründe de hareketlilik sürüyor. Araç kiralama işletmecileri son zamanlarda artan internet dolandırıcılığına dikkat çekerken, dolandırıcıların ulaştıkları kişilerden ‘ucuz aracı kapınıza kadar vale getirecek' şeklinde vaatler üzerine ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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