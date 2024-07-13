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Patlayan çamaşır makinesi apartmanı harabeye çevirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 14:49 Güncelleme: 13.07.2024 14:49
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında patlayan çamaşır makinesi yangına yol açtı, 3 katlı binayı harabeye çevirdi.

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