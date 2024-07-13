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Kamyon tıra arkadan çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 13:20 Güncelleme: 13.07.2024 13:21
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Antalya-Korkuteli Karayolunda kamyonun aynı istikametteki otomobil ve tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anıysa araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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