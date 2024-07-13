13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ektiklerini dolu ve sağanak vurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 14:59
ABONE OL

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 30 yıl sonra döndüğü köyünde ekim yapan Düzgün İbin isimli vatandaşın ekili alanları, geçtiğimiz hafta etkili olan dolu ve sağanak yağıştan ciddi zarar gördü. Köye ulaşım sağlayan yollar da taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör