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Ev giren polisler gözlerine inanamadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 14:09
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ikamete baskın düzenleyen polis ekipleri içeride kurulan özel düzenekle Hint keneviri üretildiğini tespit etti.

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