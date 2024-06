Gözler Gazi Koşusu’nda! Veliefendi Hipodromu tarihi bir gün yaşayacak

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİ KOŞUSU

1927 yılında ilk kez düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in Neriman isimli kısrağı kazanmıştı. Yarış, günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti. Organizasyonda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

EN FAZLA KAZANAN EKÜRİ

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Eliyeşil Ekürisi oldu. Eliyeşil Eküris 1950 yılında Darling ile başlayan ve devamında Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez birinci oldu.

EN ÇOK KAZANAN JOKEY

Mümin Çılgın ise Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 7 YIL KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, kırılması zor bir rekoru elinde bulunduruyor. Çelik, 2015 yılında Renk ile başlayan ve devamında Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza attı.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarın 6 Grup koşunun yer aldığı program şöyle:

14.00 İlk koşu

14.30 Korea Racing Authority (KRA) Koşusu

15.00 Kadın Binici Dostluk Kupası

15.30 Zübeyde Hanım Koşusu

16.15 Anafartalar Koşusu

17.15 Gazi Koşusu

18.00 Haliç Koşusu

18.45 Ali Rıza Bey Koşusu

19.30 Nene Hatun Koşusu