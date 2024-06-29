Gözler Gazi Koşusu’nda! Veliefendi Hipodromu tarihi bir gün yaşayacak

"6 AY ÖNCEKİ FAVORİ ATLARLA ŞİMDİKİ FAVORİ ATLARIN HEPSİ YER DEĞİŞTİRDİ"

Yarışın zorluk düzeyinden bahseden Yıldırım, "Yarış şansının yanınızda olması gerekiyor. Siz ne kadar iyi olursanız olun. O anın yarışta gidebileceğiniz yerlerde, önünüze düşebilecek atlarda, tamamen her şey değişiyor. Rakiplerimiz var. Geçmiş senelere bakınca 6 ay önceki favori atlarla şimdiki favori atların hepsi yer değiştirdi. Atların tempolarının düşeceğini düşünmüyorum. Çok zor bir yarış olacak ama inşallah yarış bizim olur" diye konuştu.

MEHMET AKYAVUZ: ŞANS BİZİM YANIMIZDA OLUR VE BİZ KAZANIRIZ İNŞALLAH

Jokey Mehmet Akyavuz, yarışa katılan her atın çok değerli olduğunu belirterek, "Türkiye değil sadece dünya genelinde izlenen büyük bir yarış. Atamızın adına koşulan bir yarış. 22 safkanımız katılıyor, hepsi birbirinden değerli. Ben Tor Gold ile yarışa katılıyorum. Durumlar iyi. İnşallah başarılı oluruz. Şans bizim yanımızda olur ve biz kazanırız inşallah" şeklinde konuştu.

Müslüm Çelik ise, "Yarışa katılacak atların ilgililerine bol şanslar diliyorum. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. Umarım şans bizden yana olur ve sonuca biz ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.