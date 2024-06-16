Bayramda ulaşım ücretsiz mi? 16-17-18-19 Haziran’da metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, "Kurban Bayramı'nda ulaşım bedava mı?" sorusu gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayramda, binlerce kişi memleketlerine veya sevdiklerine ziyaretler yapmayı planlıyor. Her bayram olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte bayram süresince toplu taşıma ile ilgili detaylar...