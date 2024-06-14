Kurban Bayramı göçü başladı! Bolu ve Düzce’de trafik yoğunluğu! İşte son durum

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.