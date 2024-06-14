Kurban Bayramı göçü başladı! Bolu ve Düzce'de trafik yoğunluğu! İşte son durum
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, cuma sabahı itibarı ile yollara döküldü. Türkiye'nin en işlek yerlerinden olan Düzce ve Bolu geçişinde yoğunluk başladı.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.
YOĞUNLUK ERKEN SAATLERDE BAŞLADI
Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.
Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor. Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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