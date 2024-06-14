Eski polis dolandırıcı çıktı! Akıllara durgunluk veren tuzak! Onlarca kişiyi tek yalanla çarptı...

ÇİFTÇİLERİ BİLE DOLANDIRDI

B'nin, ucuza biçerdöver var diyerek çiftçilerden dahi para alıp, mağdur ettiği öğrenildi. Hüseyin B. ifadesinde kimseyi dolandırmak gibi bir niyetinin olmadığını, para çevirmekte zorlandığı için ödeme yapamadığını ileri sürdü. Savcılığının soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.