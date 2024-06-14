Eski polis dolandırıcı çıktı! Akıllara durgunluk veren tuzak! Onlarca kişiyi tek yalanla çarptı...
Konya'da polis memuru olarka görev yapaan Hüseyin B. ihaleden ucuza araba alıp satıştan pay verme vaadiyle onlarca kişi 20 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan kişiler arasında polisten, çiftçiye kadar farklı meslek gruplarından vatandaşlar bulunurken Hüseyin B. mağdurlara kazanç için ev ve arabalarını sattırıp kredi bile çektirmeyi başardı. Dolandırıcı şahıs için soruşturma açılırken Hüseyin B. mesleğinden istifa etti. İşte detaylar...
1 yıl önce Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden aralarında bekçi, polis, pastaneci, esnaf, adliye katibi, marangoz gibi mesleklerde çalışan onlarca kişi, o dönem aktif olarak görevde bulunan polis memuru Hüseyin B. tarafından dolandırıldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILINCA İSTİFA ETTİ
Şikayetler üzerine soruşturma başlatan savcılık Hüseyin B. hakkında yakalama kararı verdi. O dönem Ankara'da yakalanıp, getirilen B., ifade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol verilerek serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan Hüseyin B'nin daha sonra ise meslekten istifa ettiği öğrenildi.
20 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN
Hüseyin B'nin mesleğinin verdiği güvenilirliği kullanarak, ihaleden ucuza araba alıp, satıştan pay vereceğim diyerek onlarca kişiden iddiaya göre 20 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. B'nin, mağdurlara işin kazançlı olduğunu belirterek ev ve arabalarını sattırıp, kredi bile çektirdiği ileri sürüldü.
ÇİFTÇİLERİ BİLE DOLANDIRDI
B'nin, ucuza biçerdöver var diyerek çiftçilerden dahi para alıp, mağdur ettiği öğrenildi. Hüseyin B. ifadesinde kimseyi dolandırmak gibi bir niyetinin olmadığını, para çevirmekte zorlandığı için ödeme yapamadığını ileri sürdü. Savcılığının soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.
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