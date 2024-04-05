Şanlıurfa’da kan donduran olay! Silahlı kavga: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.