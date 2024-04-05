Niğde’de yol verme kavgası! Otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

Bu sırada arkasında duran otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedi. Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Y.E.'ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Y.E., kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti.