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Niğde'de yol verme kavgası! Otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Niğde’de yol verme kavgası! Otobüs şoförü pompalı tüfekle vuruldu

Niğde’de otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün arasında iddiaya göre yol verme meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Halk otobüsü şoförü tüfekle bacağından vuruldu.

Öğle saatlerinde Dr. Sami Yağız Caddesi Oskar durağında meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin, durağa girip yolcu almak için bekledi.

Bu sırada arkasında duran otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedi. Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Y.E.'ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Y.E., kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti.

Y.E., kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı. Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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