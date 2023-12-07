Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor! Bir yanda yıkım diğer tarafta inşa

TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi'nin inşaatları hızla yükseliyor. Kentsel Tasarım Projesi'ne dâhil edilen alanlarla birlikte şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri yapılacak. Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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