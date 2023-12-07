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Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor! Bir yanda yıkım diğer tarafta inşa

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor! Bir yanda yıkım diğer tarafta inşa

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkıldı. Diğer taraftan da şehrin yeniden inşası için çalışmalar süratle devam edilyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor.



Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.

Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor.

3 binanın aynı anda patlatılarak yıkımı sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkım çalışması dronla da görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİR MERKEZİNE 10 BİN KONUT VE İŞ YERİ YAPILIYOR
Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projeleri de hızla yükseliyor.

Bu çerçevede Başkan Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile birlikte Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Güngör, "Bakanlığımızın koordinesinde şehrimizde geniş kapsamlı zemin etüt çalışmaları yapıldı. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan Azerbaycan tarafından şehrimizde hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi'nin inşa edildiği bu alanda da zemin artı 3 veya 4 katlı yapılaşmaya karar verildi.

TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi'nin inşaatları hızla yükseliyor. Kentsel Tasarım Projesi'ne dâhil edilen alanlarla birlikte şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri yapılacak. Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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