Park halindeki araca çarpıp takla attı! Yardımına vatandaşlar yetişti
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına ise olay yerindeki vatandaşlar yetişti.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüyü yan yatan araçtan çevredeki vatandaşlar kurtardı.
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