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Park halindeki araca çarpıp takla attı! Yardımına vatandaşlar yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Park halindeki araca çarpıp takla attı! Yardımına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına ise olay yerindeki vatandaşlar yetişti.

Olay, Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 34 DAU 206 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sağ şeritte park halindeki 34 DKY 353 plakalı araca çarpıp takla attı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüyü yan yatan araçtan çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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