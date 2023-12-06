Park halindeki araca çarpıp takla attı! Yardımına vatandaşlar yetişti

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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