Elektrik süpürgeniz vakum gibi olacak! Çekim gücünü 50 kat arttırıyor!

Elektrik süpürgesinin performansını artırmak ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için düzenli bakım çok önemlidir. Öncelikle, süpürge filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Filtrelerin toz ve kirle tıkanması, çekim gücünü azaltabilir. Bu nedenle, toz torbası veya toz haznesi düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır.