’Elini cebinden çıkar’ diyen doktoru dövdü: Yarım saat dayak yedi kalp krizi geçirdi

'YARIM SAAT DAYAK YEDİM'

Yoğun bakım servisindeki doktor Şentürk, "Sabah muayene ettiğim hastadan elini cebinden çıkarmasını söyledim. O sözümü herhalde hakaret kabul etmiş. Ben saat 10.30 civarında hastaları bitirmiş odada tek oturuyordum. Aniden iki kişi baskın yaptı, kapıyı kilitleyip saldırdılar. Planlamış gelmişler. Odada dövdüler. Beni hiç kimse kurtarmadı, neredeyse içeride ölüyordum. Yarım saat dayak yedim. Birçok hastayı tedavi ettim. Bu mesleğe gönlümü verdim, keşke vermez olsaydım. Ama son pişmanlık fayda etmez artık. Şikayetçiyim. Neredeyse ben öldürüyorlardı. Aniden olunca boş bulundum kendimi de savunamadım" diye konuştu.