Taksici ile iki kadın arasında kavga çıktı! O anlar kamerada...
İstanbul'da taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya böyle yansıdı...
Olay, dün Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KADINLAR TAKSİCİYE SALDIRIDA BULUNDU
Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.
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