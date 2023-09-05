Taksici ile iki kadın arasında kavga çıktı! O anlar kamerada...

KADINLAR TAKSİCİYE SALDIRIDA BULUNDU

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.