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Ankara'da DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Ankara’da DEAŞ’a operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı. İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

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