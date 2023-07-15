Kahramanmaraş’ta korkutan yangın: Kontrol altına alındı

Yangına ilk müdahale eden bölge sakinlerinden Yunus Emre Özdemir, "Olayın nasıl olduğunu tam bilmiyorum, ben aşağı tarafta oturuyorum. Eşimin ve çocuğumun beyanı ile ben aşağı indim müdahale etmek için yukarıya doğru gittim, elimden geleni yapmaya çalıştım ama olmadı. Kimisi kaynak çalışmasından çıktığını bahsediyor ama orada çalışan bir şeyi görmedim ben. Burada çıkan kavgada da sen yaktın ben yaktım suç atmadan dolayı kavga çıktı" dedi.