Kahramanmaraş'ta korkutan yangın: Kontrol altına alındı
Korkutan yangın Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine giden ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, bölgede bir inşatta çalışan işçilerin neden olduğu iddiası tartışma da çıkardı. Tartışma ile işçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 4 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alan da yangın çıktı.
Çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı ve ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
YANGIN KAVGAYA NEDEN OLDU
Yangının yakın bir bölgede bir inşatta çalışan işçilerin neden olduğu iddiası tartışma da çıkardı. Tartışma ile işçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 4 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan, yangının önce anızda çıktığı rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığı öğrenildi.
Soğutma çalışması sürerken, poliste olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.
Yangına ilk müdahale eden bölge sakinlerinden Yunus Emre Özdemir, "Olayın nasıl olduğunu tam bilmiyorum, ben aşağı tarafta oturuyorum. Eşimin ve çocuğumun beyanı ile ben aşağı indim müdahale etmek için yukarıya doğru gittim, elimden geleni yapmaya çalıştım ama olmadı. Kimisi kaynak çalışmasından çıktığını bahsediyor ama orada çalışan bir şeyi görmedim ben. Burada çıkan kavgada da sen yaktın ben yaktım suç atmadan dolayı kavga çıktı" dedi.
Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.
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