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Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil yandı. Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevleri kısa sürede söndürdü.

Gaziantep'te yaşanan olay, öğleden sonra İslahiye -Nurdağı kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 EGJ 34 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevleri kısa sürede söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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