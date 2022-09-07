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Silivri’de kahreden olay! Uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Silivri’de kahreden olay! Uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Silivri ilçesinde Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgedeki uçurumdan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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