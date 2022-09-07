Silivri’de kahreden olay! Uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, geçen gün öğle sularında, Silivri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi'nde gerçekleşti. EKİPLER HAREKETE GEÇTİ Uçurumdan bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. FECİ ÖLÜM! UÇURUMDAN DÜŞEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ/ VİDEO İZLE Şahsın düştüğü nokta tespit edilip, bulunduğu yerden çıkarıldı. Deniz tarafından gidilerek ulaşılan şahsın F.A. (46) olduğu tespit edildi. Sedye ile bulunduğu yerden indirilen genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak incelemeyle tespit edilecek. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı. UÇURUMDAN DÜŞEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN