Pendik’te korkunç olay! Genç adamın kabus anları | Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi

"AYAĞIMI KESTİN DEDİM, BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ DEDİ"

'Yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş'in yaralanmasına dair polis gözetiminde hastaneden rapor da alındı. Adli Tıp Kurumu'nun da aynı nitelikte verdiği rapora göre Keleş'in ayak ve bacak kısımlarında 2-5 santimetre arasında kesik şeklinde yaralanma olduğu belirtildi. İfadesi alınan şikayetçi hasta Fatih Keleş, "Alçıyı söken bayana 'ayağımı kesmişsin' dedim. O da 'bundan bir şey olmaz' deyip beni gönderdi. O gece kesiklerden kaynaklı ağrılar ve sancılardan uyuyamadım. Ertesi gün hastane müdürü ile telefonda görüştük, durumu anlattım ve fotoğraflarımı attım. Benimle ilgilenmediler" dedi.