İstanbul’da korku dolu anlar! Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
İstanbul Büyükçekmece'deki zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı. Önce 3 minibüs çarpıştı ardından kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında, havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü minibüslere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 servis minibüsü zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan minibüslerin çekici ile kaldırılması sırasında havalimanı servis otobüsü minibüslere çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu ile kaydedildi.
Kaza saat 08.30 sularında Büyükçekmece D-100 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle refüje çıkarak kaza yaptı.
Arkasından gelen iki servis minibüsü de zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası olay yerine giden çekici ile servis minibüsleri yoldan kaldırıldığı sırada havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca servis minibüslerine arkadan çarptı.
Kazada 6 kişi yaralanırken havalimanı servis otobüsünün minibüslere çarptığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Zincirleme kaza sonrası D100 karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süre tamamen trafiğe kapandı.
Kazaya karışan minibüsler çekici ile kaldırıldı, çalışır durumdaki servis otobüsü de güvenli bölgeye alınarak yol trafiğe tamamen açıldı.
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