Bağcılar'da korkutan patlama! 6 kişi kurtarıldı
Son dakika haberine göre: Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
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