Bağcılar’da korkutan patlama! 6 kişi kurtarıldı

Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.