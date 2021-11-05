06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arabanın arka koltuğunda danaların yolcuğu kamerada

Arabanın arka koltuğunda danaların yolcuğu kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
ABONE OL
Arabanın arka koltuğunda danaların yolcuğu kamerada

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hareket halindeki bir aracın arka koltuğunda yolculuk yapan 2 dana, görenleri şaşkına çevirdi. Dikkat çeken anları başka araçtaki bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesi merkez çevre yolu üzerinde hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan 2 dana görenleri hayrete düşürdü.

Meraklı bakışlarla yolculuk yapan danaların bulunduğu otomobil bir müddet sonra gözden kayboldu.

o ANLAR KAMERADA

O tuhaf anları ise başka bir otomobilde bulunan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA