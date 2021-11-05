Arabanın arka koltuğunda danaların yolcuğu kamerada





Osmaniye'nin Kadirli ilçesi merkez çevre yolu üzerinde hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan 2 dana görenleri hayrete düşürdü.

Meraklı bakışlarla yolculuk yapan danaların bulunduğu otomobil bir müddet sonra gözden kayboldu.

o ANLAR KAMERADA

O tuhaf anları ise başka bir otomobilde bulunan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.