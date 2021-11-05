Arabanın arka koltuğunda danaların yolcuğu kamerada
YAŞAM İHA
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hareket halindeki bir aracın arka koltuğunda yolculuk yapan 2 dana, görenleri şaşkına çevirdi. Dikkat çeken anları başka araçtaki bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi merkez çevre yolu üzerinde hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan 2 dana görenleri hayrete düşürdü.
Meraklı bakışlarla yolculuk yapan danaların bulunduğu otomobil bir müddet sonra gözden kayboldu.
o ANLAR KAMERADA
O tuhaf anları ise başka bir otomobilde bulunan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.