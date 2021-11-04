Para yollarken "nafaka" yerine "sadaka" yazdı! Mahkemeden karar çıktı

AVUKAT NAFAKA ÖDEYENLERİ UYARDI

Davayı takip eden Göçüm Hukuk Bürosu avukatlarından Berrin Günay, nafaka ödemesi yapanları uyardı.

Günay, "Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve döneme ait olduğu ile birlikte nafaka ödemesi olduğu da belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Somut olayda borçlu eş, otomatik klavye yüzünden bir yazım hatası olduğunu ileri sürüyor. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden tedbir nafakası ödemesi bulunmakta ancak bu süreçte herhangi bir şekilde böyle bir şey yazmadığını, sadece o ay dikkatinden kaçtığını söylüyor. Fakat dediğimiz gibi gerekçe ne olursa olsun yerel mahkemenin kararı açık olup nafaka ödemelerinde hangi ay ve döneme ait olduğu belirtilmekle birlikte ödemenin nafaka borcuna ilişkin olduğu ayrıca ve açıkça belirtilmeli" diye konuştu.