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Para yollarken "nafaka" yerine "sadaka" yazdı! Mahkemeden karar çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Para yollarken nafaka yerine sadaka yazdı! Mahkemeden karar çıktı

M.Ç., her ay tedbir nafakası olarak boşanma sürecinde olduğu eşi S.Ç.’ye 300 TL gönderiyor. Geçen sene eylül ayında internet bankacılığını üzerinden yaptığı ödemenin açıklama bölümüne "nafaka" yerine "sadaka" yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini iddia ederek icra takibi başlattı. M.Ç. durumda bir kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu ifade edip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı. Ancak yerel mahkemeden çıkar karar M.Ç.’yi şaşkına çevirdi.

Bursa'da 2018'de açtıkları karşılıklı boşanma davasıyla çekişmeli boşanma davası olarak sürmekte olan boşanma davasında, aile mahkemesi M.Ç.'nin eşi S.Ç.'ye her ay 300 TL 'tedbir nafakası' ödemesine karar verdi.

NAFAKA YATMADI

Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.Ç., 2020'nin eylül ayında ödemenin açıklama kısmına "nafaka" yerine "sadaka" yazdı.

Bunun üzerine S.Ç., avukatı aracılığıyla M.Ç.'nin kendisine ödediği paranın "sadaka" olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.

"BİLEREK YAZMADIM"

Nafakayı ödediğini belirten M.Ç. takibin iptali için karşı dava açarak dilekçesinde, açıklamanın yanlışlıkla yazıldığını kasten böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü. Kullandığı cep telefonunun azizliğine uğradığını belirten M.Ç. otomatik klavyenin 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzelttiğini, bilerek yazmadığını ifade etti.

YENİDEN ÖDEYECEK

Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki davada hakim, davalı M.Ç.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak davacı S.Ç.'yi haklı buldu. Mahkeme, ödemenin 'nafaka' açıklaması ile yapılmadığından insani duygularla hareket edildiğinden bahisle ifadesi ile açıkça, açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.Ç.'nin açmış olduğu davayı reddetti. Yerel mahkemeden verilen kesin karar üzerine M.Ç. 'sadaka' açıklamasıyla yatırmış olduğu nafaka miktarını yeniden ödemekle yükümlü kılındı.

AVUKAT NAFAKA ÖDEYENLERİ UYARDI

Davayı takip eden Göçüm Hukuk Bürosu avukatlarından Berrin Günay, nafaka ödemesi yapanları uyardı.

Günay, "Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve döneme ait olduğu ile birlikte nafaka ödemesi olduğu da belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Somut olayda borçlu eş, otomatik klavye yüzünden bir yazım hatası olduğunu ileri sürüyor. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden tedbir nafakası ödemesi bulunmakta ancak bu süreçte herhangi bir şekilde böyle bir şey yazmadığını, sadece o ay dikkatinden kaçtığını söylüyor. Fakat dediğimiz gibi gerekçe ne olursa olsun yerel mahkemenin kararı açık olup nafaka ödemelerinde hangi ay ve döneme ait olduğu belirtilmekle birlikte ödemenin nafaka borcuna ilişkin olduğu ayrıca ve açıkça belirtilmeli" diye konuştu.

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