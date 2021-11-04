Para yollarken "nafaka" yerine "sadaka" yazdı! Mahkemeden karar çıktı
M.Ç., her ay tedbir nafakası olarak boşanma sürecinde olduğu eşi S.Ç.’ye 300 TL gönderiyor. Geçen sene eylül ayında internet bankacılığını üzerinden yaptığı ödemenin açıklama bölümüne "nafaka" yerine "sadaka" yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini iddia ederek icra takibi başlattı. M.Ç. durumda bir kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu ifade edip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı. Ancak yerel mahkemeden çıkar karar M.Ç.’yi şaşkına çevirdi.
Bursa'da 2018'de açtıkları karşılıklı boşanma davasıyla çekişmeli boşanma davası olarak sürmekte olan boşanma davasında, aile mahkemesi M.Ç.'nin eşi S.Ç.'ye her ay 300 TL 'tedbir nafakası' ödemesine karar verdi.
NAFAKA YATMADI
Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.Ç., 2020'nin eylül ayında ödemenin açıklama kısmına "nafaka" yerine "sadaka" yazdı.
Bunun üzerine S.Ç., avukatı aracılığıyla M.Ç.'nin kendisine ödediği paranın "sadaka" olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.
"BİLEREK YAZMADIM"
Nafakayı ödediğini belirten M.Ç. takibin iptali için karşı dava açarak dilekçesinde, açıklamanın yanlışlıkla yazıldığını kasten böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü. Kullandığı cep telefonunun azizliğine uğradığını belirten M.Ç. otomatik klavyenin 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzelttiğini, bilerek yazmadığını ifade etti.
YENİDEN ÖDEYECEK
Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki davada hakim, davalı M.Ç.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak davacı S.Ç.'yi haklı buldu. Mahkeme, ödemenin 'nafaka' açıklaması ile yapılmadığından insani duygularla hareket edildiğinden bahisle ifadesi ile açıkça, açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.Ç.'nin açmış olduğu davayı reddetti. Yerel mahkemeden verilen kesin karar üzerine M.Ç. 'sadaka' açıklamasıyla yatırmış olduğu nafaka miktarını yeniden ödemekle yükümlü kılındı.
AVUKAT NAFAKA ÖDEYENLERİ UYARDI
Davayı takip eden Göçüm Hukuk Bürosu avukatlarından Berrin Günay, nafaka ödemesi yapanları uyardı.
Günay, "Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve döneme ait olduğu ile birlikte nafaka ödemesi olduğu da belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Somut olayda borçlu eş, otomatik klavye yüzünden bir yazım hatası olduğunu ileri sürüyor. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden tedbir nafakası ödemesi bulunmakta ancak bu süreçte herhangi bir şekilde böyle bir şey yazmadığını, sadece o ay dikkatinden kaçtığını söylüyor. Fakat dediğimiz gibi gerekçe ne olursa olsun yerel mahkemenin kararı açık olup nafaka ödemelerinde hangi ay ve döneme ait olduğu belirtilmekle birlikte ödemenin nafaka borcuna ilişkin olduğu ayrıca ve açıkça belirtilmeli" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...