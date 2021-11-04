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Batman’da yürek yakan olay! Çocuklarının canını kurtardı kendi öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Batman’da yürek yakan olay! Çocuklarının canını kurtardı kendi öldü

Batman’da karşıdan karşıya geçmek isteyen ve hamile olan Songül Şengül, 2 çocuğu ile beraber aniden yola atladı. Bu sırada gelen dolmuşun kendilerine çarpacağını fark eden anne Şengül, iterek çocuklarının hayatını kurtardı, fakat kendisi dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda gerçekleşti.

ÇARPACAĞINI ANLADI…

Araçların yoğun olarak geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, 2 çocuğu ile beraber yolun karşısına geçmek istedi.

Hızla gelen dolmuşu fark eden anne Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki 2 çocuğunu iterek kurtarırken, kendisi dolmuşun altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadın ile karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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