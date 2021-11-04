Batman’da yürek yakan olay! Çocuklarının canını kurtardı kendi öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadın ile karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.