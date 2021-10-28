Çok kuvvetli sağanak geliyor! Yoğun sis ve fırtına yolda! Tüm yurdu etkili altına alacak... 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ve bazı bölgelerde yoğun sis ve fırtınanın beklendiği duyuruldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman sona erecek? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, bazı illerde yoğun sis ve fırtınanın da beklendiği ifade edildi.
29.10.2021 Cuma günü yurdumuzun doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve öğleden sonra Van çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Erzincan, Erzurum (il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı), Kars'ın yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLACAK
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
FIRTINA BEKLENİYOR
Marmara Denizi'nde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cuma) akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.
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