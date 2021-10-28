Çok kuvvetli sağanak geliyor! Yoğun sis ve fırtına yolda! Tüm yurdu etkili altına alacak... 5 günlük hava durumu

29.10.2021 Cuma günü yurdumuzun doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve öğleden sonra Van çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.