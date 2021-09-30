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Şanlıurfa'da feci kaza: Havada parçalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Şanlıurfa’da feci kaza: Havada parçalandı

Şanlıurfa'da kamyonete çarpmamak için manevra yapan sürücü, karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde meydana geldi.

Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen 19 BC 549 plakalı araç sürücüsü, otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.

Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu.

Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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