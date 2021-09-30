150 kişinin hayatını tehlikeye atan kolon skandalından "Sülün Mehmet" çıktı
İstanbul Sultangazi'de 150 kişinin oturduğu apartmanın kolonlarını keserek insanların hayatını tehlikeye atan skandalın arkasından kamuoyunun "Sülün Mehmet" olarak tanıdığı Mehmet Rasim Demirkıran çıktı. Sülün Mehmet lakaplı Demirkıran, vatandaşlara faizle borç vererek insanların hayatını zindana çevirmesiyle biliniyor.
50. Yıl Mahallesi'nde, 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları Mehmet Rasim Demirkıran ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı.
Gözaltına alınan Mehmet Rasim Demirkıran ve yanındaki 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Her zaman gelip binaya zarar veriyor. Eğer müdahale etmemiş olsaydım belki bütün kolonları kesecekti.
Can güvenliğimizi tehlikeye attı. Zemin katın kendisinin olduğunu söylüyor. Daha önce binada bir dairesinin bulunduğunu öne sürerek, yıkım kararı aldı. Bu bina 20 yıldır böyle harabe halde. Belediyeden buranın mühürlenmesini istiyoruz" dedi.
BİTMEYEN BORCA MAHKUM ETMİŞTİ
52 yaşındaki Ali Ekber Topaç'ın Mehmet Rasim Demirkıran'dan 2009'da bir ay sonra ödemek üzere aylık yüzde 3 faizle aldığı 3 bin TL borç paranın başına bela olduğu gündeme gelmişti. 11 yıldır faiz üstüne faiz ödemek zorunda kalan Topaç, 3 bin TL borç için bugüne kadar 190 bin ödemesine rağmen hâlâ bu borçtan yakasını kurtaramadığını söylemişti.70 bin TL daha ödemesi gerektiğini söyleyen Topaç, "Bu tür tefeciler çok insanların canını yakıyor. Yıllardır çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Olay yargıya intikal etti ama bir türlü bu borçtan yakamı kurtaramadım" demişti.
3 BİN TL'LİK BORÇ 1 MİLYON ZARARA SOKTU
Aynı şekilde Mustafa Cizoğlu isimli vatandaşın Demirkıran yüzünden yaşadığı mağduriyeti gündeme gelmişti. Amcasının oğluna kefil olunca tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Cizoğlu "Ödeyecek gücüm bitti, borcum bitmedi" diyerek hayatının kabusa döndüğünü söylemişti.İstanbul'da yaşayan Mustafa Cizoğlu, amcasının oğlu S.C.'nin tefeci Demirkıran'dan 1999'da aldığı 3 bin lira borca kendisinin kefil olmasıyla hayatının zindana döndüğünü dile getirmiş, bu borç yüzünden evinden ve arabasından olduğunu söyleyerek 1 milyon liraya kadar zararı olduğunu ifade etmişti.
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