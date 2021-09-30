150 kişinin hayatını tehlikeye atan kolon skandalından "Sülün Mehmet" çıktı

BİTMEYEN BORCA MAHKUM ETMİŞTİ

52 yaşındaki Ali Ekber Topaç'ın Mehmet Rasim Demirkıran'dan 2009'da bir ay sonra ödemek üzere aylık yüzde 3 faizle aldığı 3 bin TL borç paranın başına bela olduğu gündeme gelmişti. 11 yıldır faiz üstüne faiz ödemek zorunda kalan Topaç, 3 bin TL borç için bugüne kadar 190 bin ödemesine rağmen hâlâ bu borçtan yakasını kurtaramadığını söylemişti.70 bin TL daha ödemesi gerektiğini söyleyen Topaç, "Bu tür tefeciler çok insanların canını yakıyor. Yıllardır çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Olay yargıya intikal etti ama bir türlü bu borçtan yakamı kurtaramadım" demişti.