Beyoğlu’nda zehir tacirlerine baskın! Sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında sıra oluşturarak uyuşturucu satın alan onlarca şahıs cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntüler üzerine emniyet güçleri, zehir tacirlerine yönelik 60 farklı adrese aynı zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Beyoğlu'nda zehir tacirlerinin sokak ortasında sıra oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca şahıs cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, zehir tacirlerine ilişkin aynı zamanlı operasyon düzenledi.
UYUŞTURUCU SIRASI KAMERADA
Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, kişilerin sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu ve akabinde para ve uyuşturucu alışverişi yaptıkları anlar yansıyor.
60 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı.
4 GÖZALTI
Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak'ta bulunan müstakil 4 daireye yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı.
Narkotik köpekleri yardımıyla adresler didik didik arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 İLDE DAHA OPERASYON
Öte yandan operasyon düzenlenen diğer iller Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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