Tuzla’da anaokulunda öğrencilere şiddet gösteren öğretmenin cezası belli oldu

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki mahkemeye zanlı Güler D.'nin avukatı katıldı. Mahkemede şikayetçi anne Kader Çolak ve diğer şikayetçilerin avukatları da bulundu. Müşteki avukatlarından Sevil Hartavi, bir önceki celse açıklanan mütalaadaki aleyhe konuları kabul etmediklerini ifade ederek, "Biz sanığın söz konusu eyleminin gerçek içtima hükümleri gereğince her mağdur çocuk için ayrı ayrı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu yüzden zincirleme suç kapsamında sayılmasını ve her çocuk için ayrı ayrı her suç için cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Diğer şikayetçi avukatları da zanlık Güler D.'nin her çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

"ÇOCUĞUMDA İZLERİ HALA DEVAM ETMEKTEDİR"



Şikayetçi Kader Çolak ise, "Bir anne olarak yıllardır acısını çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.