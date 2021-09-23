Tuzla’da anaokulunda öğrencilere şiddet gösteren öğretmenin cezası belli oldu
İstanbul’un Tuzla ilçesinde 2018 yılının şubat ayında özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet gösterdiği iddiasıyla tutuksuz yargı karşısına çıkan öğretmen Güler D., 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak' suçundan 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki mahkemeye zanlı Güler D.'nin avukatı katıldı. Mahkemede şikayetçi anne Kader Çolak ve diğer şikayetçilerin avukatları da bulundu. Müşteki avukatlarından Sevil Hartavi, bir önceki celse açıklanan mütalaadaki aleyhe konuları kabul etmediklerini ifade ederek, "Biz sanığın söz konusu eyleminin gerçek içtima hükümleri gereğince her mağdur çocuk için ayrı ayrı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu yüzden zincirleme suç kapsamında sayılmasını ve her çocuk için ayrı ayrı her suç için cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Diğer şikayetçi avukatları da zanlık Güler D.'nin her çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.
"ÇOCUĞUMDA İZLERİ HALA DEVAM ETMEKTEDİR"
Şikayetçi Kader Çolak ise, "Bir anne olarak yıllardır acısını çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
"SOMUT BİR DELİL YOK"
Sanık avukatı ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
"TERBİYE HAKKINDAN DOĞAN DİSİPLİN YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMAK"
Mahkeme, sanık Güler D.'nin eyleminde suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve işleniş şeklinin bir özellik arz etmemesi, meydana gelen tehlikenin derecesi gibi hususları kararında dikkate aldığını belirtti. Kusur durumunu da göz önüne alan mahkeme, sanık Güler D.'nin "Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın söz konusu benzer suçu birden fazla mağdura karşı farklı tarihlerde işlediğine de kanaat getiren mahkeme söz konusu suçun zincirleme şekilde işlendiğini de kabul ederek cezada artırım yaptı. Sanık Güler D. 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
30 ÇOCUĞUN HAYATINI KARARTTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın bir anaokulunun sahibi ve öğretmeni olduğu belirtiliyordu. İddianamede anaokuluna giden oğlunun vücudunda morluklar gören müşteki Zeynep Atasever'in sanık Güler D.'ye ait olduğu iş yerinde işe girdiği anlatılıyor. Zeynep Atasever'in sanığın öğrencilere uyguladığı şiddeti ve onları yarı çıplak vaziyette ve topluca tuvalete giriş görüntülerini cep telefonu ile çektiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın toplam 30 çocuğa 2018 yılının farklı zamanlarında şiddet uyguladığı öne sürülüyordu. İddianamede sanık Güler D.'nin "Zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyordu.
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