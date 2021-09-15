Bafa Gölü şişme bent sayesinde eski canlılığına kavuştu

BU YÖNTEMLE GÖLLER ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞUYOR

Raporda, Manyas Barajı sayesinde kurtarılan Manyas Gölü'nde su seviyelerinin en ideal şartlarda sağlandığı aktarılarak, "Bu suretle Manyas Gölü'ndeki doğal yaşam en yüksek canlılığa ulaşmıştır. Bütün kuş ve canlı türleri en büyük popülasyonla temsil edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre, Sultan Sazlığı ise 11 kilometrelik bir tünel yapılarak Seyhan Nehri'nin kolu Zamantı Irmağı'ndan 111 milyon metreküp su aktarımı yapılarak kurtarıldı. Mucur-Seyfe Gölü'nde hem su seviyesinin dengede tutulması hem de kirliliğin önlenmesi için proje geliştirildiği belirtilen raporda, havza dışında açılan kuyularla gölün beslenmesinin artırıldığı vurgulandı. Su kaynağı Yamula Barajı olan Kalaba-Seyfe projesinin hayata geçirilmesi durumunda bölgede yer altı suyu kullanımına gerek kalmayacağı, hidrolojik dengenin sağlanacağı kaydedildi.

Burdur Gölü su seviyesinde ise dönem dönem çekilmeler yaşandığı, koruma çalışmalarının yürütüldüğü dile getirilen raporda, aşırı kuruma riski bulunan Bafa Gölü'ne ilk kez uygulanan yöntemle can suyu verildiği ifade edildi. Türkiye'de ilk kez "şişme savak" (havayla şişirilen lastik set, bent) uygulandığı anlatılan raporda, Büyük Menderes Nehri'nin suyunun fazla olduğu dönemde şişme savakla fazla suyun Bafa Gölü'ne aktarıldığı, sol sahil seddesi, serçin priz yapısı ve besleme kanalı, kapalı su kanalının da Bafa'yı ayakta tuttuğu belirtildi.